Американский булли напал на женщину и ее собаку в Гатчине

В Гатчине американский булли напал на женщину и ее собаку во время выгула. Женщина рассказала 360.ru, что это уже третья атака этого пса, а после последнего случая ее питомцу потребовалась операция под наркозом.

Нападение произошло вечером 10 июня во дворе жилого дома. Пострадавшая рассказала, что стояла у подъезда со своей собакой и разговаривала с соседями, когда к ним бросился американский булли. Сначала пес наскочил на соседку и порвал ей штанину, затем вцепился в шею метиса. При этом владелец булли был пьян и не сразу смог оттащить животное.

«Через минуту, не удержав своего буля, который выскочил из ошейника, этот буль во второй раз кидается на мою собаку и вцепляется намертво ей в грудную клетку», — рассказала женщина.

После нападения метиса отвезли в ветеринарную клинику. По словам хозяйки, у собаки были глубокие раны — вырванные кожа, шерсть и часть плоти. Во время операции под наркозом у животного остановилось дыхание, но врачам удалось его восстановить.

Хозяйка пострадавшей собаки поделилась, что похожие случаи с тем же булли происходили и раньше: первый — около трех лет назад, второй — в 2025 году. По ее словам, она уже обращалась в полицию, а после последнего нападения направила жалобу в администрацию Гатчины.

«Не могу больше молчать! Буду ходить по всем инстанциям, чтобы приняли меры наказания к такому безответственному хозяину», — сказала женщина.

Ранее жители Мурино пожаловались на владельца овчарки, который несколько месяцев держит в страхе местных собачников. Они утверждают, что пес набрасывается на других питомцев и как минимум дважды серьезно их травмировал.