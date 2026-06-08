«Хозяин спал в кустах». Злая овчарка без разбора нападает на собак в Мурине

Овчарка в Мурине чуть не загрызла двух собак

Владелец овчарки в городе Мурино в Ленобласти несколько месяцев держит в страхе всех собачников — пес набрасывается на питомцев и как минимум дважды серьезно их травмировал. На видео с камер видно, что агрессивное животное пытается загрызть собак гораздо меньше и слабее.

Последние нападения

Жительница Мурина Ксения рассказала 360.ru, что ее пес пострадал во время прогулки во дворе.

«Дошли до соседнего дома, и его овчарка набросилась на нашего пса, который даже не смотрел в их сторону», — отметила она.

В результате собака получила разрыв бедренной артерии, оказались задеты стенки желудка. Кроме того, в пасти овчарки обнаружили опасную бактерию, из-за которой лечение затянулось на месяц и обошлось почти в 300 тысяч рублей.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что уже подала заявление в полицию и планирует вместе с мужем обратиться в прокуратуру.

Последнее нападение произошло 7 июня — овчарка набросилась на 17-летнюю собаку. Сейчас питомец находится в очень тяжелом состоянии.

«Паховая область как губка. Хозяйка потратила уже более 150 000 рублей. Овчарка была без поводка, рылась в мусорке, пока ее хозяин спал в кустах. Он шатается по подъездам, чердакам и помойкам», — добавила Ксения.

По ее словам, владелец овчарки ничем не помог хозяйке и просто стоял смотрел, пока она искала помощь.