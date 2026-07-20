Со склона Эльбруса эвакуировали пострадавшего мужчину и тело его 11-летнего сына
Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус после исчезновения альпиниста и его 11-летнего сына завершились. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
«На поисково-спасательные работы привлекались 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели центра „Лидер“ МЧС России и коммерческий вертолет фирмы „Хелиэкшн“», — заявили в ведомстве.
Спасатели на вертолете вывезли пострадавшего и тело погибшего из поселка Терскол, передали их врачам и следственно-оперативной группе правоохранителей.
В воскресенье, 19 июля, стало известно, что во время подъема на восточную вершину Эльбруса с высоты упали отец и сын 1986 и 2015 годов рождения. Ребенок умер на месте от полученных травм, мужчина получил переломы. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о гибели школьника.