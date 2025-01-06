Алиев заявил, что авиакатастрофы с самолетом в Актау можно было избежать

Алиев: авиакатастрофу с бортом Azerbaijan Airlines можно было предотвратить

Если бы над Грозным вовремя закрыли воздушное пространство, то авиакатастрофы с пассажирским лайнером Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines можно было бы избежать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщило РИА «Новости ».

Он предположил, что крушения самолета могли избежать в том случае, если бы воздушное пространство над Грозным вовремя закрыли, а российские военные координировали бы действия с гражданскими службами.

«Этой трагедии можно было бы избежать», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, операция «ковер» в Грозном объявили после того, как борт сбили.

Самолет, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился 25 декабря в районе Актау, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Алиев отметил, что лайнер сбили случайно. Он также предположил, что борт разбился из-за потери управления. Точную причину установят после исследования содержимого черных ящиков.