Акула попыталась откусить руку 15-летней россиянке на Мальдивах

«Shot Проверка»: акула напала на россиянку во время снорклинга на Мальдивах

Российская туристка пострадала после нападения акулы во время снорклинга на Мальдивах. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

ЧП произошло на острове Тодду, пострадавшей оказалась 15-летняя девушка. Вместе с матерью она отправилась на популярную подводную прогулку — плавание в маске на поверхности воды среди акул-нянек мантов.

Инструкторы предупреждали их о необходимости держать руки вдоль тела и сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов. Однако акула все равно укусила девушку. Обошлось без серьезных последствий — пострадавшей потребовалась только перевязка.

Ранее в Израиле считавшиеся безобидными темные акулы растерзали 40-летнего дайвера у берегов Хадера. Случай нападения стал первым за все время наблюдений подтверждением их опасности.

Также в Южной Австралии серфер выжил после двойного укуса акулы и самостоятельно добрался до больницы.