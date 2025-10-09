Дважды укушенный акулой серфер выжил и сам добрался до больницы

Узкозубая акула покусала 50-летнего серфера у побережья Южной Австралии. Об этом сообщило издание 7 News Australia .

Акула напала на мужчину в зоне прибоя Серф-Брейк в заливе Д’Эстре на южном побережье острова Кенгуру.

Согласно отчету, предоставленному в Южно-Австралийскую службу наблюдения за акулами, хищница охотилась за тюленем, а серфер оказался у нее на пути. Она дважды его укусила за ноги, а потом уплыла.

Серфер самостоятельно доехал до больницы. Ему предстоит операция, его состояние стабильно.

Ранее 40-летний мексиканский дайвер выжил после нападения акулы на глубине 30 метров. Хищница повредила ему шланги от баллона, а потом укусила мужчину за лицо и голову, когда он всплыл.