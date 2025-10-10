Пропажу семьи в Красноярском крае связали с несчастным случаем
RT: следствие считает несчастный случай причиной пропажи семьи Усольцевых
Несчастный случай стал основной версией пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом RT сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника издания, шансов найти пропавших живыми практически нет.
Спасатели добрались до места, откуда смартфоны семьи в последний раз посылали сигналы. Там сложная местность: засыпанные снегом валуны, а между ними глубокие расщелины.
К месту отправили сразу шесть поисковых групп с собаками, однако первую пришлось возвращать помощью дронов из-за труднодоступности. Ситуацию осложняет большой слой снега, но поиски продолжаются.
Следователи также не рассматривают версию, что Усольцевы могли куда-то уехать. В их машине нашли паспорта, а в доме все ценные вещи находятся на своих местах.
Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью пропала в походе к Кутурчинскому Белогорью. В последний раз их заметили, когда путешественники направлялись к горе.