Спасательную группу для поиска семьи в Красноярском крае усилили курсантами

Курсанты военной академии вошли в группу поиска семьи на горе Буратинка

Спасательную группу для поиска пропавшей у горы Буратинка в Красноярском крае семьи усилили курсантами военной академии. Об этом 360.ru сообщила представитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» Серафима Цкоду.

«Сегодня ожидаем пополнение: около 50 курсантов военной академии готовы присоединиться к поисково-спасательным работам», — написала она.

По словам Цкоду, в поисковой операции задействовали внедорожники, квадроциклы, мотоциклы, снего- и болотоходы.

«В штабе работают вышка мобильной связи, спутниковые тарелки. Установили генераторы электричества и мачты связи. Авиация ожидает подходящей погоды для вылета», — отметила представитель.

Цкоду уточнила, что за 6 октября добровольцы прошли 120 километров. Всего в поисках участвуют порядка 400 человек.

В конце сентября 64-летний мужчина, 48-летняя женщина и их пятилетний ребенок отправились в поход в сторону горы Буратинка в Партизанском районе края и перестали выходить на связь.