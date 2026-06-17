Активизировавшиеся в Японии медведи за короткий срок покалечили 27 человек

В Японии участились случаи нападения диких медведей. За два с половиной месяца от лап хищников пострадали 27 человек, четверо погибли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды.

Власти опубликовали статистику нападений за период с 1 апреля по 11 июня. За медпомощью обратились 27 человек, встретивших медведей. Смертельные раны получили четыре человека.

Один из последних случаев произошел в городе Фукусима. Медведь набросился на мужчину в жилом районе. Другой хищник загрыз пожилую женщину в окрестностях Акиты.

Ранее научный сотрудник дирекции заповедников «Земля леопарда» Екатерина Блидченко сообщила, что медведи нападают из страха, но это случается редко. При случайной встрече с человеком они начинают обороняться.