17 июня 2026 01:36 Активизировавшиеся в Японии медведи за короткий срок покалечили 27 человек Фото: unknown/Danita Delimont / www.globallookpress.com
В Японии участились случаи нападения диких медведей. За два с половиной месяца от лап хищников пострадали 27 человек, четверо погибли. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства окружающей среды.
Власти опубликовали статистику нападений за период с 1 апреля по 11 июня. За медпомощью обратились 27 человек,
встретивших медведей. Смертельные раны получили четыре человека.
Один из последних случаев произошел
в городе Фукусима. Медведь набросился на мужчину в жилом районе. Другой хищник загрыз пожилую женщину в окрестностях Акиты.
Ранее научный сотрудник дирекции заповедников
«Земля леопарда» Екатерина Блидченко сообщила, что медведи нападают из страха, но это случается редко. При случайной встрече с человеком они начинают обороняться. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
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