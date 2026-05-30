Зоолог рассказал, когда медведь может напасть на человека в лесу

Зоолог Блидченко: медведь нападает на людей только в крайних случаях
Большинство нападений бурых медведей на людей в лесу происходит из-за внезапных встреч, когда хищник пугается и обороняется. Об этом напомнила старший научный сотрудник дирекции заповедников «Земля леопарда» Екатерина Блидченко, ее слова привело РИА «Новости».
Обычно люди нарушают правила поведения: ходят в одиночку по местам с плохой видимостью или около шумных рек. Специалист уточнила, что такие ситуации довольно редки, а медведи в целом ведут себя осторожно.
Сотрудники «Земли леопарда», постоянно работающие в лесу, отмечают, что встречи с хищниками случаются очень редко.
«Но мы никогда не ходим в одиночку», — добавила Блидченко.
В Сочинском национальном парке медведи стали чаще выходить к людям. Возросшую активность диких зверей специалисты связали с активным поиском пищи.