Биолог Пажетнов рассказал о правилах поведения при встрече с медведем

В Центре воспроизводства редких видов животных рядом с Волоколамском прошла встреча, посвященная особенностям взаимодействия с медведями. На мероприятии сотрудник центра спасения медвежат-сирот, биолог Василий Пажетнов, поделился информацией о причинах появления медвежат-сирот и о том, как правильно вести себя при обнаружении таких животных.

Василий Пажетнов подчеркнул, что бурые медведи — довольно скрытные хищники, которые без веских причин не выходят к людям. Чаще всего это происходит, когда животное не может найти пропитания. Эксперт отметил, что прикармливать медведей не стоит, а при виде маленьких медвежат нужно помнить, что их мать, скорее всего, находится неподалеку.

Пажетнов также рассказал о правилах поведения в лесу, которые помогут избежать встречи с хозяином леса. Например, рекомендуется громко и четко заявлять о своем появлении в лесу — это может быть колокольчик, подвешенный к рюкзаку, или громкие разговоры. Перед походом в лес будет полезно изучить следы животных, чтобы вовремя заметить сигналы медведя.

Если же встреча с медведем все-таки произошла, то лучшим решением будет тихо удалиться. Ни в коем случае не стоит приближаться к медвежатам, даже если кажется, что они остались без мамы. Также необходимо избегать раненого хищника или медведя, поедающего добычу.