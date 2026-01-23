Активисты приехали в ТЦ в Одинцове, в котором их избили, вместе с полицией

Активисты движения «Здоровое Отечество», которых накануне избили в торговом центре «О! Подворье» в Одинцове, снова приехали туда вместе с полицейскими. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Вместе с ними приехал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который поблагодарил правоохранительные органы за оперативную работу. В рамках рейда полицейские также задержали нелегально работавших в ТЦ мигрантов.

Активист Руслан Коловский рассказал 360.ru, что самих нападавших на месте не застали, но заметили женщину, которая пыталась вырвать телефон у снимавшей ее общественницы, и передали ее полиции. В МВД информацию о задержании пока не подтвердили.

«Мы хотим сказать всем: если вы будете нарушать 15-ФЗ („Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“. — Прим. ред.), не соблюдать закон — мы обязательно придем! Если вы нас выгоните — мы придем еще раз и будем приходить до тех пор, пока вы не исправитесь!» — добавил активист.

Накануне общественники, искавшие в торговом центре точки по продаже контрафактного табака, стали жертвами нападения. Их избили, а технику, на которую снимали происходящее, поломали. Движение «Зов Народа» обратилось к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Московская областная прокуратура взяла ситуацию на свой контроль.