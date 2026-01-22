Лихие 90-е давно прошли. В Госдуме призвали наказать напавших на активистов в Одинцове
В Думе осудили напавших на активистов во время антивейп-рейда в Одинцове
Активисты «Здорового Отечества» провели рейд в ТЦ «О! Подворье» в Одинцове — они искали контрафактные электронные сигареты. Однако при проверке одной торговой точки общественников избили. Подробности — в материале 360.ru.
Толпа агрессивных мужчин напала на активистов у табачного киоска в ТЦ «О! Подворье». Общественники искали поддельные и контрафактные «курилки». Они успели проверить лишь несколько упаковок, которые оказались сомнительного происхождения, как на них набросились.
На место происшествия вызвали полицию. Активистов задержали и увезли в отдел для выяснения обстоятельств.
Прокуратура Московской области сообщила, что взяла под контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ.
«Согласно имеющейся информации, 21 января 2026 года произошел конфликт между администрацией и представителями общественной организации „Здоровое Отечество“, которые проводили рейд павильонов с табачной продукцией с целью выявления незаконной торговли», — отметили в надзорном ведомстве.
Территориальный отдел полиции проводит процессуальную проверку. Правоохранители выявляют участников и свидетелей происшествия, а также проверяют торговые точки на законность продажи табачных изделий.
«Абсолютный позор»
На защиту активистов встало Межрегиональное общественное движение «Зов Народа». Его председатель Сергей Зайцев написал обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он назвал произошедшее «вопиющим актом насилия и попыткой запугивания» и попросил председателя СК России поручить незамедлительное проведение всесторонней и объективной проверки нападения. Документ есть в распоряжении 360.ru.
«Провести проверку законности действий сотрудников полиции, прибывших на вызов, в части непринятия мер к задержанию нападавших. Организовать проверку заявлений нападавших о наличии у них „связей“ в правоохранительных органах с целью пресечения возможного коррупционного или иного неправомерного влияния на ход расследования», — указано в обращении.
В беседе с 360.ru Зайцев отметил, что его коллеги из движения «Здоровое Отечество» вышли на законную общественную акцию — борьбу с контрафактным и незаконным оборотом вейпов.
И какова цена этой гражданской активности? Жестокое избиение толпой, в том числе женщины, и последующее задержание пострадавших! То, что нападавшие, открыто заявлявшие о своих «связях» в полиции, остались на свободе, а общественники, которые боролись за чистоту закона, были доставлены в отделение для дачи показаний, является абсолютным позором.
Сергей Зайцев
председатель общественного движения «Зов Народа»
Его возмутило, что люди, которые разбивают лица женщинам и уничтожают оборудование для фиксации преступлений, свободно разгуливали по городу, пока их жертвы вынуждены были оправдываться за свою гражданскую позицию.
«Зов Народа» категорически осуждает подобную практику», — заявил он.
«Лихие 90-е давно прошли»
Поддержал общественника и депутат Государственной думы России (партия «Новые люди»), заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту ГД РФ Амир Хамитов. В беседе с 360.ru он напомнил, что лихие 90-е, когда бандиты могли диктовать всем свои условия, давно прошли.
«Любое нападение на общественников, на мой взгляд, свидетельствует о том, что у нападавшей стороны совесть нечиста. Если у хозяев точки все в порядке с товаром — зачем бы им было прибегать к таким мерам?» — задался он вопросом.
По его мнению, их действия следует проанализировать с точки зрения закона и привлечь виновных к ответственности. Депутат считает, что закрытие торговых точек и уход предпринимателей, которые продают сомнительную продукцию и нападают на тех, кто это замечает, пойдет на пользу россиянам.
«Отдельного внимания заслуживают дерзкие заявления о якобы имеющихся связях нападавших с правоохранительными органами», — отметил Хамитов.
Здесь два возможных объяснения, предположил парламентарий. Либо это блеф, и агрессоры пытались усмирить своих жертв с помощью такого примитивного обмана. Либо это действительно коррупционная схема.
В этом случае необходимо привлечь надзорные органы, уверен Хамитов, и выяснить, кто из представителей власти мог быть связан с этим полукриминальным бизнесом.
В любом случае оставлять подобные вопиющие случаи без внимания непозволительно. Лихие 90-е, когда бандиты могли диктовать всем свои условия, давно уже прошли, и если кто-то думает иначе, то придется их разубедить.
Амир Хамитов
депутат Государственной думы России
Он резюмировал, что в любом правовом обществе подобное поведение недопустимо, вне зависимости от уровня должности, профессии или социального положения.