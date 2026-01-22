Лихие 90-е давно прошли. В Госдуме призвали наказать напавших на активистов в Одинцове

Активисты «Здорового Отечества» провели рейд в ТЦ «О! Подворье» в Одинцове — они искали контрафактные электронные сигареты. Однако при проверке одной торговой точки общественников избили. Подробности — в материале 360.ru.

Толпа агрессивных мужчин напала на активистов у табачного киоска в ТЦ «О! Подворье». Общественники искали поддельные и контрафактные «курилки». Они успели проверить лишь несколько упаковок, которые оказались сомнительного происхождения, как на них набросились. На место происшествия вызвали полицию. Активистов задержали и увезли в отдел для выяснения обстоятельств. Прокуратура Московской области сообщила, что взяла под контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ. «Согласно имеющейся информации, 21 января 2026 года произошел конфликт между администрацией и представителями общественной организации „Здоровое Отечество“, которые проводили рейд павильонов с табачной продукцией с целью выявления незаконной торговли», — отметили в надзорном ведомстве. Территориальный отдел полиции проводит процессуальную проверку. Правоохранители выявляют участников и свидетелей происшествия, а также проверяют торговые точки на законность продажи табачных изделий.

Фото: Медиасток.рф

«Абсолютный позор» На защиту активистов встало Межрегиональное общественное движение «Зов Народа». Его председатель Сергей Зайцев написал обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он назвал произошедшее «вопиющим актом насилия и попыткой запугивания» и попросил председателя СК России поручить незамедлительное проведение всесторонней и объективной проверки нападения. Документ есть в распоряжении 360.ru. «Провести проверку законности действий сотрудников полиции, прибывших на вызов, в части непринятия мер к задержанию нападавших. Организовать проверку заявлений нападавших о наличии у них „связей“ в правоохранительных органах с целью пресечения возможного коррупционного или иного неправомерного влияния на ход расследования», — указано в обращении. В беседе с 360.ru Зайцев отметил, что его коллеги из движения «Здоровое Отечество» вышли на законную общественную акцию — борьбу с контрафактным и незаконным оборотом вейпов.

И какова цена этой гражданской активности? Жестокое избиение толпой, в том числе женщины, и последующее задержание пострадавших! То, что нападавшие, открыто заявлявшие о своих «связях» в полиции, остались на свободе, а общественники, которые боролись за чистоту закона, были доставлены в отделение для дачи показаний, является абсолютным позором. Сергей Зайцев председатель общественного движения «Зов Народа»

Его возмутило, что люди, которые разбивают лица женщинам и уничтожают оборудование для фиксации преступлений, свободно разгуливали по городу, пока их жертвы вынуждены были оправдываться за свою гражданскую позицию. «Зов Народа» категорически осуждает подобную практику», — заявил он.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Лихие 90-е давно прошли» Поддержал общественника и депутат Государственной думы России (партия «Новые люди»), заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту ГД РФ Амир Хамитов. В беседе с 360.ru он напомнил, что лихие 90-е, когда бандиты могли диктовать всем свои условия, давно прошли. «Любое нападение на общественников, на мой взгляд, свидетельствует о том, что у нападавшей стороны совесть нечиста. Если у хозяев точки все в порядке с товаром — зачем бы им было прибегать к таким мерам?» — задался он вопросом. По его мнению, их действия следует проанализировать с точки зрения закона и привлечь виновных к ответственности. Депутат считает, что закрытие торговых точек и уход предпринимателей, которые продают сомнительную продукцию и нападают на тех, кто это замечает, пойдет на пользу россиянам. «Отдельного внимания заслуживают дерзкие заявления о якобы имеющихся связях нападавших с правоохранительными органами», — отметил Хамитов. Здесь два возможных объяснения, предположил парламентарий. Либо это блеф, и агрессоры пытались усмирить своих жертв с помощью такого примитивного обмана. Либо это действительно коррупционная схема. В этом случае необходимо привлечь надзорные органы, уверен Хамитов, и выяснить, кто из представителей власти мог быть связан с этим полукриминальным бизнесом.

В любом случае оставлять подобные вопиющие случаи без внимания непозволительно. Лихие 90-е, когда бандиты могли диктовать всем свои условия, давно уже прошли, и если кто-то думает иначе, то придется их разубедить. Амир Хамитов депутат Государственной думы России

Он резюмировал, что в любом правовом обществе подобное поведение недопустимо, вне зависимости от уровня должности, профессии или социального положения.