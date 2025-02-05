Аккумуляторы вспыхнули в квартире на востоке Москвы

В московской квартире загорелись аккумуляторы. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, происшествие случилось в пятиэтажном доме в Новогиреево. Аккумуляторы вспыхнули, в квартире начался пожар. Хозяин жилища успел эвакуироваться. На место ЧП оперативно отправились спасатели и потушили огонь.
Ранее газовый баллон взорвался в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова. Взрыв случился во время занятий, в ходе происшествия пострадали несколько студентов и преподаватель. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП.
Еще один пожар случился 3 февраля на западе Москвы. Загорелся подвал в жилом доме. Один человек пострадал из-за случившегося.
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