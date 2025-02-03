Один человек пострадал при пожаре в доме на западе Москвы

Один человек пострадал при пожаре в семиэтажном жилом доме на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось в Можайском районе. В МЧС обратился очевидец, когда почувствовал запах дыма поблизости.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что задымление идет из подвала. В итоге его вскрыли, внутри был пострадавший. Человека вывели из помещения и оказали помощь. Огонь локализовали.

Ранее пожар случился в квартире в Черкесске. Возгорание могли устроить коты. Питомцы уронили кулер, вода залила удлинитель. Огонь разгорелся на площади 36 квадратных метров. К тушению привлекли 12 специалистов и три единицы техники. Спасатели вытащили из квартиры двух женщин и пять котов.