Аферисты обманули московского пенсионера на 887 тысяч рублей

«Известия»: в Москве пенсионер отдал аферистам 887 тысяч за «наследство» из Того

В Москве пенсионер перевел 887 тысяч рублей мошенникам якобы для оформления банковской карты, чтобы получить «наследство» из Тоголезской Республики (Того) в Африке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

В середине октября пенсионер получил письмо от неизвестного человека, который представился сотрудником заграничного банка.

В нем говорилось, что мужчине могут выдать банковскую карту, на которой находятся 1,8 миллиона долларов (около 185 миллионов рублей) наследства из Того.

Аферисты убедили пожилого человека, имеющего к тому же инвалидность, что для ее получения ему сначала придется самому заплатить. Пенсионер перевел им на счет свои сбережения.

Правоохранительные органы уже ведут проверку.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 146 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину, что якобы некто неизвестный переводит деньги с ее счетов на нужды украинской армии.