Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к штатной работе

Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Аэропорты в Казани и Нижнекамске возобновили прием и отправку рейсов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что работу воздушных гаваней ограничивали для обеспечения безопасности полетов.

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 09:00 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил представитель Росавиации

По его словам, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничительные меры в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска объявили утром 22 февраля. Сообщение об введенных мерах появилось в 06:30.

В последний раз работу этих аэропортов ограничивали 19 февраля. В тот раз меры действовали примерно полтора часа. Помимо Казани и Нижнекамска, прием и выпуск рейсов приостанавливали в Ульяновске и Ижевске.