Работу аэропортов Казани и Нижнекамска ограничили

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росаваиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево: UWKE)», — отметил он.
Главным приоритетом является обеспечение безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают для этого все необходимые меры. Сообщение об ограничениях появилось в 06:30.
Прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска приостанавливали 19 февраля. Тогда ограничения сняли примерно через полтора часа.
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