Работу аэропортов Казани и Нижнекамска ограничили

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росаваиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево: UWKE)», — отметил он.

Главным приоритетом является обеспечение безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают для этого все необходимые меры. Сообщение об ограничениях появилось в 06:30.

Прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска приостанавливали 19 февраля. Тогда ограничения сняли примерно через полтора часа.