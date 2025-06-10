Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска заработали в штатном режиме

Аэропорты в Ижевске, Казани, Кирове и Нижнекамске снова принимают и выпускают рейсы. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, в воздушных гаванях сняли ограничения на полеты, которые вводились для обеспечения безопасности.

Ранее штатную работу возобновил аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Ограничительные меры действовали около трех часов, их вводили на фоне атак БПЛА в Ленобласти.

За ночь в регионе нейтрализовали два беспилотника. Один сбили в Тосненском районе, а второй — в Ломоносовском. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что обошлось без пострадавших.

Всего ночью военные уничтожили в российских регионах 102 аппарата. Дроны ликвидировали в Брянской, Белгородской. Калужской, Воронежской, Орловской, Курской областях, а также в Крыму, Татарстане и в Московском регионе.