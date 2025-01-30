Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за падения самолета

В США приостановили отправку и прием самолетов в аэропорту Рейгана, расположенном в Вашингтоне, из-за чрезвычайного происшествия с воздушным судном. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США ( FAA ).
«Вылеты в Ronald Reagan Washington National приостановлены из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном. Вероятность продления запрета оценивается как средняя (30-60%)», — уточнил авиарегулятор.
Позже экстренные службы США заявили, что рядом с аэропортом в реку упал небольшой самолет. На место отправили пожарные суда.
До этого в Хабаровском крае самолет Ан-24 из-за возможной технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в кусты в селе Нелькан Аяно-Майского района. Обошлось без пострадавших.
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