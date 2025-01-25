Самолет Ан-24 врезался в кусты в Хабаровском крае

Baza: в Нелькане Ан-24 выкатился за пределы ВПП и влетел в кусты

Самолет Ан-24 выехал за пределы ВПП в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, борт врезался в кусты, в результате ЧП никто не пострадал. Возможной причиной выезда за взлетно-посадочную полосу стал отказ двигателя.

Ранее экстренную посадку совершил лайнер «Аэрофлота» рейса Стамбул — Москва. Самолет приземлился в Астрахани, всех пассажиров экстренно эвакуировали в здание аэропорта.

Предварительной причиной нештатной ситуации назвали «поломку воздушного судна во время перелета». Позже в авиакомпании объяснили, что лайнер сел в Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Перевозчик подчеркнул, что посадку выполнили в штатном режиме. Чтобы сократить время ожидания, рейс продолжили на резервном борту. Пассажирам предоставили горячее питание и напитки.