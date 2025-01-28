Самолет в Казахстане столкнулся с птицами в полете

Самолет FlyArystan столкнулся с птицами и продолжил полет

Самолет компании FlyArystan столкнулся со стаей птиц во время взлета из аэропорта в Уральске, но продолжил полет. Об этом сообщило издание Azerbaycan 24 .

Борт направлялся в Астану. В связи с отсутствием отклонений в работе двигателей и бортовых систем самолета экипаж продолжил полет и в штатном режиме приземлился в аэропорту Астаны.

В пункте назначения экстренные службы обнаружили множественные повреждения воздушного судна, а также фрагменты, в том числе внутри силовой установки.

«Образцы отправили на ДНК-экспертизу для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в Хабаровском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в кусты. В результате ЧП никто не пострадал.