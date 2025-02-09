Аэропорт Пулково начал работать в прежнем режиме

Ограничения на отправку и прием рейсов в петербургском аэропорту Пулково сняли. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Воздушная гавань возобновила работу в 8:15 по московскому времени.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — подчеркнул представитель Росавиации.

Он добавил, что за время введенных ограничений на запасной аэродром отправились четыре борта, летевших в Петербург. По его словам, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Работу Пулково ограничили в 06:55. Причину принятых мер Кореняко не уточнил.

Ранее ограничения на выпуск и прием самолетов объявили в Волгограде. В Сети появились сообщения, что меры безопасности приняли из-за угрозы атаки БПЛА. Официально эта информация не подтверждалась.