Работу аэропорта Пулково ограничили

Временные ограничения ввели на работу петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06:55 по московскому времени введены в петербургском аэропорту Пулково (код ИКАО: ULLI)», — написал он.

Представитель Росавиации не уточнил причину принятых мер.

Минувшей ночью временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда, воздушная гавань до 07:01 не отправляла и не принимала самолеты. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В местных пабликах сообщили об угрозе атаки БПЛА. Официальных заявлений не поступало.