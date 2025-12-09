Аэропорт Нальчика ограничил прием и вылет рейсов утром 9 декабря
Запрет на прием и выпуск самолетов ввели утром 9 декабря в аэропорту Нальчика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Накануне утром похожая ситуация произошла в аэропорту Пулково. Также ограничения вводили в Домодедово, Внуково и Жуковский. Позже все запреты в воздушных гаванях сняли.
Сегодня за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 121 беспилотник над российскими регионами. Больше всего дронов ликвидировали над Белгородом — 49 аппаратов.
