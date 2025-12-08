Пулково временно перестал принимать и выпускать самолеты утром 8 декабря

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — добавил он.

Немногим ранее ограничения вводили в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Меры принимали для обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ограничения на полеты также вводили в аэропортах Саратова, Пензы, Пскова и Калуги. Запрет сняли утром 8 декабря.

Прошедшей ночью в Саратовской области силы ПВО сбили 12 БПЛА, два беспилотника — Ленобласти, один — над Калужской.

UPD: в 08:42 Кореняко сообщил, что в Пулково сняли ограничения на обслуживание рейсов — воздушная гавань работает штатно.