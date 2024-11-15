Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прилет

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на вылеты и прилеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, с 13:00 аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Диспетчеры, экипажи воздушных судов и наземные службы воздушной гавани делают все, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
В прошлый раз такие ограничения вводили 11 ноября в аэропорту Саратова. Тогда от Министерства обороны поступала информация об угрозе атаки беспилотников. Все экстренные службы привели в полную готовность. Воздушная гавань была закрыта два часа, за это время ни один самолет не ушел на запасной аэродром.
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