Аэропорт Гагарин в Саратове временно прекратил выпускать и принимать рейсы

В саратовском аэропорту Гагарин ввели ограничение на прилет и вылет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — отметили в пресс-службе международного аэропорта.

Очевидцы слышали в городе сирену, оповещающую об опасности. Как сообщал губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, от министерства обороны поступила информация об угрозе атаки беспилотников.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — уточнил он.

Утром 11 ноября системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью. Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями.