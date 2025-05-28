Утром 28 мая рейс SU1871 из Ташкента в Москву совершил посадку на запасном аэродроме в Казани из-за ограничений на вылет и прилет в Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», пассажиры почти пять часов провели в самолете в связи с «ожиданием таможенных процедур».

«Длительное ожидание высадки пассажиров было обусловлено ожиданием таможенных процедур и пограничного контроля. В 09:38 началась высадка пассажиров с борта самолета», — отметил «Аэрофлот».

Дальнейший перелет рейса из Казани в Москву задерживается, потому что экипажу важно отдохнуть. Превышать допустимое рабочее время пилотов и бортпроводников нельзя по правилам безопасности полетов.

«На время ожидания вылета в Москву пассажирам будет предоставлено размещение в гостинице», — сказали в авиакомпании.

Самолет, вылетевший из Ташкента, из-за закрытых московских аэропортов приземлился в Казани. С 04:55 утра пассажиры находились на борту, их не выпускали из самолета и не сообщали, когда полет продолжится, а также не предлагали перекусы.

В Москве из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский задержали и отменили 114 рейсов.