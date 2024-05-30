В аэропорту Шереметьево не было аварийной посадки борта, следовавшего из Самары в Москву. Об этом сообщили 360. ru в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».
«Информация об аварийной посадке рейса SU1213 Самара — Москва не соответствует действительности. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме. Повреждений шасси не было», — уточнили представители авиакомпании.
Ранее СМИ сообщили, что Airbus 321 с 179 пассажирами экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Причиной аварийного приземления стало якобы лопнувшая покрышка стойки шасси.
Ранее пилоты рейса Санкт- Петербург — Сочи экстренно посадили борт в аэропорту Минеральных Вод. Причиной тому послужили неполадки, возникшие во время полета.