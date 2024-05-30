«Аэрофлот» назвал фейком новость об аварийной посадке рейса Самара — Москва в Шереметьеве

«Аэрофлот»: рейс Самара — Москва не совершал аварийную посадку

Фото: Freepik

В аэропорту Шереметьево не было аварийной посадки борта, следовавшего из Самары в Москву. Об этом сообщили 360. ru в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

«Информация об аварийной посадке рейса SU1213 Самара — Москва не соответствует действительности. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме. Повреждений шасси не было», — уточнили представители авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили, что Airbus 321 с 179 пассажирами экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Причиной аварийного приземления стало якобы лопнувшая покрышка стойки шасси.

Ранее пилоты рейса Санкт- Петербург — Сочи экстренно посадили борт в аэропорту Минеральных Вод. Причиной тому послужили неполадки, возникшие во время полета.

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