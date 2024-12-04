Адвоката из Ленобласти задержали за стрельбу на Литейном проспекте в Петербурге

В Ленинградской области 50-летнего адвоката задержали за выстрел в другого мужчину. Стрельбу юрист устроил на Литейном проспекте, сообщила «Фонтанка» .

По информации источника издания, во время дорожного конфликта адвокат достал травматический пистолет Grand Power и выстрелил в ноги оппонента.

Потерпевшим оказался специалист по связям в коммерческой фирме. Мужчина написал заявление на обидчика в полицию, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Разрешение на ношение оружие адвокат получил еще в марте, добавил собеседник «Фонтанки».

Ранее два жителя Каменск-Уральского пострадали в драке с поножовщиной и стрельбой в местном торговом центре. Один из участников конфликта получил резаную рану, а другой ранение от выстрела из травматического пистолета.

Также полицейские в Санкт-Петербурге со стрельбой задержали двух школьников 17 и 16 лет на чужой иномарке.