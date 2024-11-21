Участники конфликта в ТЦ Каменска-Уральского ранили друг друга и попали в больницу

Участниками драки со стрельбой и поножовщиной в торговом центре в Каменске-Уральского оказались два местных жителя. В ходе разборки один получил ранение после выстрела из травматического пистолета, а второй — резаную рану. Об этом 360.ru сообщил старший помощник руководителя областного главка СК Александр Шульга.

Он уточнил, что сотрудники ведомства начали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

«Оба участника конфликта доставлены в больницу», — заявил Шульга.

Представитель СК добавил, что врачи еще не оценили полученный мужчинами вред здоровью.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что участниками конфликта стали двое горожан 1977 и 1981 годов рождения. Оба сейчас находятся в больнице, где получают необходимую помощь.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что конфликт между посетителями торгового центра в Каменске-Уральском возник из-за личных неприязненных отношений. Встретившиеся мужчины сначала оскорбляли друг друга словесно, а потом один достал нож и ударил соперника в живот. В ответ раненый выстрелил из травматического пистолета в обидчика.

Видео с конфликтом двух мужчин в торговом центре Каменска-Уральского опубликовал 360.ru. Из ролика следует, что соперников пытались разнять продавец одного из магазинов, а также мужчина в военной форме. Свидетель драки заявил, что всего в магазине прозвучали не менее пяти выстрелов. Он подтвердил, что один из участников драки получил ранение в живот.