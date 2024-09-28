Дом на колесах сгорел на севере Москвы

На севере Москвы в муниципальном округе Дмитровский произошел крупный пожар. Из-за разгерметизации газовых баллонов сгорел дом на колесах. Один человек получил ожоги, сообщил источник 360.ru.

Очевидцы в 20:20 вызвали спасателей к дому по Ангарской улице, 59 корпус 1. Послышались взрывы, рядом с гаражами и припаркованными машинами загорелся микроавтобус.

Прибывшие на место спасатели подтвердили, что загорелся фургон Mercedes, и локализовали пожар на площади шесть квадратных метров. Пострадал один человек — мужчина получил ожоги руки и ноги третьей степени. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Причиной возгорания, по информации источника 360.ru, мог стать взрыв двух газовых баллонов. Один из них спасатели эвакуировали, другой охладили из пожарного ствола.

Другой взрыв газового баллона произошел в квартире на улице Санникова на северо-востоке Москвы. Пострадал мужчина.