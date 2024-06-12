Административное здание загорелось на Сретенском бульваре в Москве

МЧС: спасатели потушили пожар в административном здании в центре Москвы

Административное здание загорелось в Москве на Сретенском бульваре. Спасателям уже удалось потушить пожар, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на 80 квадратных метров. С ним боролись 66 специалистов, используя 23 спецмашины. Данных о пострадавших не поступало.

Локализовать пожар удалось примерно к 08:30, полностью ликвидировать — меньше чем через полчаса после этого.

В ночь на 12 июня стало известно также о возгорании на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Подробностей не было.

Вечером во дворе жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново загорелись три легковых автомобиля: Toyota, Mazda и Ford. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место, и огонь потушили. Происшествие обошлось без пострадавших. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места пожара.

Крым — бюджетный и привлекательный. Опасно ли ехать на полуостров в 2024 году

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте