Три легковушки загорелись во дворе жилого дома в Москве

Три легковых машины загорелись во дворе дома на юге Москвы в Северном Чертанове

В Москве в микрорайоне Северного Чертанова загорелось три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар произошел во дворе жилого дома. Загорелись три легковушки — Toyota, Mazda, Ford. Огонь распространился на площади пять квадратных метров.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, как огонь разгорается на автомобиле. От пламени идут большие клубы черного дыма, доходящие почти до седьмого этажа. Периодически со стороны автомобилей слышны хлопки, небольшая часть огня перешла на траву.

На место ЧП прибыли спасатели. По данным источника, огонь уже потушили, обошлось без пострадавших.

Ранее пожар случился в мебельном цеху в Самаре. Пламя распространилось на площади 500 «квадратов».