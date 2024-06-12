Пожар разгорелся на заводе в Москве

Пожар начался на территории завода в 1-ом Боткинском проезде в Москве

Фото: Freepik

Пожар случился на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в сторону возгорания последовало много пожарных машин. Другой информации пока не поступало.

Ранее стало известно о возгорании на базе переработки металлолома в Подольске. Как заявили местные жители, огонь появился примерно в 18:00. На место ЧП отправились сотрудники экстренных служб.

Еще один пожар произошел на юге столицы в Северном Чертанове. Там во дворе жилого дома загорелись три легковые машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, как огонь охватил один из автомобилей, клубы черного дыма поднялись выше шестого этажа.

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