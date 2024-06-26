«А ну иди сюда!» Загоравший в одних трусах москвич напал на женщину на детской площадке

Загоравший на детской площадке москвич напал на женщину из-за замечания

Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на Криворожской улице в Москве, напал на женщину из-за замечания. Об этом 360.ru сообщила потерпевшая.

По словам женщины, на площадке у школы обосновались двое загорающих. Москвичка попросила мужчин уйти в другое место. В ответ один из них рассвирепел и обматерил горожанку.

«А ну иди сюда!» — сказал он на видео, которое сняла женщина.

Затем мужчина напал на москвичку.

«После просьбы переместиться в другое место один из них накинулся на меня, а через несколько минут, когда я пошла успокаивать испугавшихся детей на горку, побежал за мной, догнал и начал бить ногами и руками. Второй даже не пытался остановить дружка», — поделилась пострадавшая.

Она написала заявление в полицию и сняла побои.

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