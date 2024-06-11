Беременную женщину избили в Москве

СК РФ: избившего беременную женщину в Москве задержали

Фото: Freepik

Неизвестный избил беременную женщину в Москве. Нападавшего задержали, а пострадавшую госпитализировали, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Прохожий избил беременную девушку после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову инициировать вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство. Исполнение поручения поставили на контроль.

Ранее два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах.

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