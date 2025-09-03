Женщина содержала около 60 кошек породы мейн-кун в антисанитарных условиях на территории Люберец. Подробности 360.ru рассказали волонтеры после посещения питомника.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», владелица питомника, известная как администратор группы по донорству крови кошек, регулярно предлагала своих животных для медицинских процедур. В июле арендодатель потребовал, чтобы она вместе с животными покинула арендуемое помещение, после чего женщина обратилась за помощью к подписчикам для переезда.

Тогда волонтеры впервые увидели, в каком состоянии находились кошки. Вокруг была грязь и стоял ужасный запах. Они отметили, что многие животные были истощены до состояния скелетов, с признаками блох, лишая и опухолей.

Добровольцы рассказали 360.ru, что на лечение и комплексное обследование удалось забрать 22 кошки. Однако пять кошек не получилось спасти из-за запущенного состояния здоровья.