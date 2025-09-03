60 доноров — мейн-кунов: как волонтеры спасали больших кошек в Люберцах
Волонтеры в Люберцах спасли 60 больных котов, которых использовали как доноров
Женщина содержала около 60 кошек породы мейн-кун в антисанитарных условиях на территории Люберец. Подробности 360.ru рассказали волонтеры после посещения питомника.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», владелица питомника, известная как администратор группы по донорству крови кошек, регулярно предлагала своих животных для медицинских процедур. В июле арендодатель потребовал, чтобы она вместе с животными покинула арендуемое помещение, после чего женщина обратилась за помощью к подписчикам для переезда.
Тогда волонтеры впервые увидели, в каком состоянии находились кошки. Вокруг была грязь и стоял ужасный запах. Они отметили, что многие животные были истощены до состояния скелетов, с признаками блох, лишая и опухолей.
Добровольцы рассказали 360.ru, что на лечение и комплексное обследование удалось забрать 22 кошки. Однако пять кошек не получилось спасти из-за запущенного состояния здоровья.
Судьба еще 30 или 40 животных остается неизвестной — по информации активистов, они могут находиться у друзей хозяйки или в других арендованных помещениях. Волонтеры опровергли первоначальную информацию о массовом содержании 60 кошек в одном месте.
После публикации первых материалов о ситуации владелица питомника перестала выходить на связь в общих чатах. По неподтвержденным данным, вокруг нее организовалась группа поддержки, оказывающая материальную помощь.
Активисты призвали всех неравнодушных помочь в поиске оставшихся кошек.
«Мы хотим помочь кошкам, а не сжечь ведьм», — подчеркнули представители добровольческого движения.
