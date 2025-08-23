Москвич, изувечивший кошку, получил восемь месяцев ограничения свободы

Нагатинский суд Москвы приговорил жителя столицы к восьми месяцам ограничения свободы за жестокое обращение с животными. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

Согласно материалам дела, мужчина дважды выстрелил в голову кошке породы шотландская вислоухая по кличке Елизавета из пневматической винтовки, после чего выбросил ее из окна третьего этажа. Животное выжило, но потеряло зрение на один глаз. Под балконом нашли еще одну кошку в тяжелом состоянии — ее пришлось усыпить.

Суд установил, что обвиняемый действовал намеренно, несмотря на его утверждения о том, что кошка якобы вела себя агрессивно и он лишь пытался «гуманно» ее умертвить. В решении отмечается, что эти доводы не нашли подтверждения и были опровергнуты материалами дела.

В итоге мужчине назначили наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы. Ему запрещено выезжать за пределы Москвы без согласия надзорного органа, а также он обязан ежемесячно отмечаться для регистрации. Кроме того, у москвича изъяли пневматическую винтовку и бейсбольную биту.

Ранее жилую комнату с трупами животных нашли в подвале кемеровской многоэтажки.