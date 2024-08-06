Завалившая гендерный тест боксерша из Алжира призвала прекратить травлю

Провалившая в 2023 году гендерный тест, но прошедшая на Олимпиаду в Париже как женщина-боксер Иман Хелиф из Алжира призвала общественность прекратить травлю. Она заявила, что оскорбления могут сломить спортсменов, сообщило агентство The Associated Press .

Хелиф призвала воздержаться от травли в адрес всех спортсменов из-за серьезных последствий.

«Это может уничтожить людей, убить мысли, дух и разум. Это может разделить людей. И поэтому я прошу их воздержаться от травли», — отметила она.

Хелиф обвинили в транспереходе* из-за маскулинной внешности и проваленного на чемпионате мира IBA гендерного теста. Международный олимпийский комитет заявил, что спортсменка родилась женщиной, однако соперница из Италии Анджела Карини назвала ее мужчиной и прервала бой в 1/8 финала ОИ-2024, сообщил RT.

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