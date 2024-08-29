Захарова заявила, что французы закрывали глаза при просмотре открытия Олимпиады

Скандальное открытие Олимпийских игр в Париже привело к всплеску обсуждения в западных странах, что Россия была права, говоря о продвижении антиценностей в Европе. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что к этой дискуссии присоединились журналисты Франции и Италии, которые признались, что впали в шок от того, что увидели.

«Я видела ролики, как французы смотрят свою Олимпиаду. закрывая лицо руками, в ужасе показывая на экран. Читала комментарии людей, которые присутствовали в качестве официальных гостей, представляя свои страны. Они в шоке пересказывали то, что видели на церемонии и говорили что не понимают, зачем это вообще сделали», — заявила Захарова.