Захарова заявила, что французы закрывали глаза при просмотре открытия Олимпиады
Захарова: открытие Олимпиады показало пропаганду антиценностей Запада
Скандальное открытие Олимпийских игр в Париже привело к всплеску обсуждения в западных странах, что Россия была права, говоря о продвижении антиценностей в Европе. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что к этой дискуссии присоединились журналисты Франции и Италии, которые признались, что впали в шок от того, что увидели.
«Я видела ролики, как французы смотрят свою Олимпиаду. закрывая лицо руками, в ужасе показывая на экран. Читала комментарии людей, которые присутствовали в качестве официальных гостей, представляя свои страны. Они в шоке пересказывали то, что видели на церемонии и говорили что не понимают, зачем это вообще сделали», — заявила Захарова.
Дипломат добавила — ее поразило то, что представители нехристианских религий прямо назвали сцену на церемонии открытия оскорблением чувств верующих. Она добавила, что в некоторых странах сотрудники телеканалов вынужденно цензурировали показ церемонии, потому что некоторые сцены не предназначены для детей в соответствии с законом.
Церемонии открытия и закрытия Олимпиады всегда оставались праздниками спорта, нацеленными на привлечение молодой аудитории. Организаторы старались заинтересовать людей, чтобы они отдавали детей в спорт. Но то, что мы увидели, к соревнованиям не имело никакого отношения.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД
Главной скандальной сценой открытия Олимпийских игр в Париже стала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Многие сочли такое прочтение надругательством и кощунством. Международный олимпийский комитет сообщил, что организаторы не хотели нанести оскорбление верующим. При этом организация извинилась за показ отдельных сцен, которые зрители сочли кощунственными.