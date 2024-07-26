Забастовка началась в парижском отеле, принимающем делегацию МОК

AP: сотрудники принимающего делегацию МОК отеля в Париже устроили забастовку

Yohei Osada/AFLO
Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже устроили забастовку, так как им не повышали зарплату в течение семи лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В гостиницу должны были заселиться представители делегации Международного олимпийского комитета. Организация заплатила отелю 22 миллиона евро за его эксклюзивное использование.

Десятки работников вышли в коридоры гостиницы с плакатами «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады» и «Верните нам наши социальные выплаты».

«Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля», — заявили в руководстве отеля.

В день открытия Олимпийских игр во Франции произошло умышленное нарушение движения высокоскоростных поездов. Власти страны назвали случившееся саботажем.

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