Забастовка началась в парижском отеле, принимающем делегацию МОК
AP: сотрудники принимающего делегацию МОК отеля в Париже устроили забастовку
Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже устроили забастовку, так как им не повышали зарплату в течение семи лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.
В гостиницу должны были заселиться представители делегации Международного олимпийского комитета. Организация заплатила отелю 22 миллиона евро за его эксклюзивное использование.
Десятки работников вышли в коридоры гостиницы с плакатами «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады» и «Верните нам наши социальные выплаты».
«Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля», — заявили в руководстве отеля.
В день открытия Олимпийских игр во Франции произошло умышленное нарушение движения высокоскоростных поездов. Власти страны назвали случившееся саботажем.