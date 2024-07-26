«Всем большой удачи». Костомаров обратился к участвующим в Олимпиаде теннисистам из РФ

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к российским теннисистам, выступающим на Играх в Париже. Слова фигуриста привело издание Sport24 .

Спортсмен заявил, что будет следить за состязаниями.

«И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед», — сказал Костомаров.

Он привал теннисистов доказать и показать всем, что Россия — страна, которая воспитывает чемпионов. Костомаров добавил, что постарается следить и за другими видами спорта в свободное время. При этом интерес к Олимпиаде в целом снизился, заключил фигурист.

На Игры в Париж отправились 15 спортсменов из России в нейтральном статусе. Атлеты сразятся за семь комплектов медалей в теннисе, гребле и прыжках.