Спортсмены из России смогут претендовать на семь комплектов наград Олимпиады-2024
Российские участники ОИ-2024 поборются за 7 комплектов медалей в 3 видах спорта
На Олимпиаду в Париж отправились 15 российских спортсменов под нейтральным флагом. Они поборются за семь комплектов медалей в теннисе, прыжках и гребле, сообщил РБК.
Международный олимпийский комитет выделил России квоту не более 55 человек при условии выступления в нейтральном статусе. Однако большинство завоевавших лицензию спортсменов не допустили либо они сами снялись с участия.
В результате на соревнования поехали лишь 15 человек, а именно семь теннисистов, по три гребца и велосипедиста, один пловец и прыгунья на батуте. Они смогут претендовать на семь комплектов наград в трех видах спорта — теннисе, гребле на байдарках и каноэ, прыжках на батуте.
Церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет вечером 26 июля, сообщил RT. Россияне смогут посмотреть Игры на сайте МОК, так как отечественные телеканалы решили не проводить трансляцию.