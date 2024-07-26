Спортсмены из России смогут претендовать на семь комплектов наград Олимпиады-2024

На Олимпиаду в Париж отправились 15 российских спортсменов под нейтральным флагом. Они поборются за семь комплектов медалей в теннисе, прыжках и гребле, сообщил РБК .

Международный олимпийский комитет выделил России квоту не более 55 человек при условии выступления в нейтральном статусе. Однако большинство завоевавших лицензию спортсменов не допустили либо они сами снялись с участия.

В результате на соревнования поехали лишь 15 человек, а именно семь теннисистов, по три гребца и велосипедиста, один пловец и прыгунья на батуте. Они смогут претендовать на семь комплектов наград в трех видах спорта — теннисе, гребле на байдарках и каноэ, прыжках на батуте.

Церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет вечером 26 июля, сообщил RT. Россияне смогут посмотреть Игры на сайте МОК, так как отечественные телеканалы решили не проводить трансляцию.