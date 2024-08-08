Волонтер Кравчук: условия работы для россиян на Олимпиаде не были особенными

Волонтер из России Алина Кравчук поделилась опытом участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже, сообщив, что не столкнулась с ограничениями для россиян. Об условиях работы она рассказала РБК .

По ее словам, обязанности были одинаковыми для всех участников.

«На моей площадке я была единственной из России. Все были внимательны друг к другу, действительно дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила», — рассказала девушка.

Кравчук отметила, что во время подачи документов на визу познакомилась с другой россиянкой, которая тоже стала волонтером на Олимпиаде.

Ранее выступающие в нейтральном статусе российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады.