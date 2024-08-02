Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады

Андреева и Шнайдер обыграли теннисисток Испании и гарантировали медаль на ОИ

Выступающие в нейтральном статусе российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале женского парного разряда Олимпийских игр в Париже. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2.

Выход в полуфинал стал гарантией получения россиянками наград. Номинал медалей теперь зависит от итогов их встречи с итальянскими теннисистками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Андреева и Шнайдер стали последними представителями России в олимпийском теннисном турнире.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Мирра Андреева занимает 23-е место в одиночном разряде и 95-е в парном. При этом по итогам прошлого сезона организация назвала россиянку самым лучшим новичком.

Шнайдер занимает 24-е место в мировом рейтинге как одиночка и 65-е место в паре. Для нее этот сезон стал удачным после того, как она завоевала три трофея на соревнованиях Женской теннисной ассоциации в одиночном турнире и еще один в парном.

Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр, уступив канадскому спортсмену Феликсу Оже-Альяссиме. Также неудачно россиянин выступил в парном разряде и миксте.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что, несмотря на поражения на соревнованиях, Медведев останется лицом российского спорта. Он добавил, что благодарен теннисисту за его борьбу до последнего.