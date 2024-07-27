«Водитель был в шоке». Стали известны подробности ДТП с журналистами после открытия ОИ

Автобус с журналистами попал в аварию в Париже после открытия Олимпиады

Автобус с журналистами, которые возвращались в пресс-центр с церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже, попал в ДТП. Подробности рассказала ТАСС одна из пострадавших — журналистка японского издания «Емиури симбун» Вакако Юки.

По словам собеседницы агентства, автобус совершал маневр, но водитель не справился с управлением и боком въехал в столб.

«Водитель был в шоке, увидев, как несколько человек, в том числе я, упали на пол в результате столкновения», — объяснила Вакако Юки.

Она добавила, что у нее до сих пор болит рука, но серьезных травм удалось избежать.

По словам Юки, пассажирам пришлось кричать на водителя, чтобы он открыл двери, так как он находился в ступоре после аварии. Выбравшись из автобуса, журналисты решили не ждать следующего рейса, а пошли к ближайшей станции метро.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 27 июля и вызвала неоднозначную реакцию у зрителей из-за участия трансгендеров* и пародии на «Тайную вечерю».

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