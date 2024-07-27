«Видео 18+». Священник одной картинкой отреагировал на открытие Олимпиады в Париже
Священник Островский отреагировал на открытие Игр картинкой с надписью «18+»
Православный священник Павел Островский одной картинкой прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Он опубликовал изображение в своем Telegram-канале.
На картинке — надпись «Видео 18+».
«Все, что вам надо знать о церемонии открытия Олимпиады в Париже», — прокомментировал изображение Островский.
Церемония открытия Игр впервые в истории прошла не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей. Атлеты проплыли по Сене на 180 лодках.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала мероприятие красивым, ярким и оригинальным. Многие выразили обратное мнение — даже в США церемонию назвали глумлением над христианством, сообщил сайт kp.ru.