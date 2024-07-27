Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла красочно и оригинально, с учетом исторических и национальных особенностей Франции. Об этом РИА «Новости» рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она напомнила, что еще никто из делегаций на параде спортсменов на открытии Игр не проплывал по реке.

«Это было яркое, оригинальное и красивое зрелище», — подчеркнула Тарасова.

Тренер добавила, что даже перевернутый флаг Международного олимпийского комитета не испортил впечатления от церемонии открытия Олимпиады.

Старт Игр впечатлил не всех. Итальянский журналист Анджело Джулиано заявил, что церемония показала себя как «сатанинский ЛГБТ *-проект».

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.