«Оригинальное и красивое зрелище». Тарасова — об открытии Олимпиады в Париже

Тренер Тарасова назвала открытие Игр в Париже красивым зрелищем

Jasper Jacobs/Keystone Press Agency
Фото: Jasper Jacobs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла красочно и оригинально, с учетом исторических и национальных особенностей Франции. Об этом РИА «Новости» рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она напомнила, что еще никто из делегаций на параде спортсменов на открытии Игр не проплывал по реке.

«Это было яркое, оригинальное и красивое зрелище», — подчеркнула Тарасова.

Тренер добавила, что даже перевернутый флаг Международного олимпийского комитета не испортил впечатления от церемонии открытия Олимпиады.

Старт Игр впечатлил не всех. Итальянский журналист Анджело Джулиано заявил, что церемония показала себя как «сатанинский ЛГБТ *-проект».

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Церемония закрытия человечества. Старт Олимпиады в Париже превратился в цирк и хаос

«Подмосковье — это любовь». Стенд региона открыли на фестивале «Таврида.Арт»

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

Стажировка муниципальной команды из ЛНР завершилась в Подмосковье

«Русский след» на горе Афон. За что хотят выселить монахов монастыря Эсфигмен

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте